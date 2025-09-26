Лидер Патриотического блока напомнил также об экономической блокаде Приднестровья в прошлые годы и энергетическом кризисе

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии, которое утвердят после выборов в парламент, обязано немедленно заняться вопросом приднестровского урегулирования. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Новое правительство, которое будет назначено, должно немедленно возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию. Это ненормально, что президент Майя Санду отказалась встречаться с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским, уже несколько лет заморожены переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, непризнанное Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). И это в условиях конфликта на Украине, постоянных угроз со стороны горячих голов в Кишиневе и в Киеве, которые заявляют об открытии у нас "второго фронта" против России", - сказал он.

Он напомнил также об экономической блокаде Приднестровья в прошлые годы и энергетическом кризисе. "Я думаю, что даже скептики осознали, что диалог для объединения страны необходим, других вариантов нет, так как мы с жителями Приднестровья находимся в одной лодке", - подчеркнул политик.

Молдавия столкнулась с новым энергетическим кризисом после отказа Украины в транзите российского топлива по своей территории. Ранее республика переключилась на европейских поставщиков, однако в непризнанном Приднестровье были вынуждены прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Благодаря финансовой помощи России поставки газа в Приднестровье смогли восстановить, однако регион испытывает дефицит топлива.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.