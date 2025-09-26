Лидер Патриотического блока Молдавии отметил, что других препятствий для переговоров нет

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Главной причиной отсутствия прогресса в приднестровском урегулировании является позиция Кишинева, других препятствий для переговоров властей Молдавии и непризнанной республики нет. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Нынешняя власть не желает возобновлять переговоры с Приднестровьем, в качестве одной из причин невозобновления переговоров в формате "пять плюс два" называют конфликт между Россией и Украиной. Но я убежден, что главным препятствием является Кишинев. Кто мешает нам возобновить переговоры в формате "один плюс один" и за столом решать общие для людей с двух берегов Днестра проблемы? Нам посредники для решения экономических, социальных вопросов не нужны. В таком формате можно и договариваться об основах реинтеграции страны. И потом разработанный вместе план поставить на стол международному сообществу", - сказал он.

Додон добавил, что "руководство Молдавии и Приднестровья должно проявить политическую мудрость и начать договариваться".

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.

К этим выборам власти Молдавии откроют на правом берегу Днестра всего 12 избирательных участков для примерно 300 тыс. приднестровцев с молдавскими паспортами. Всего к выборам на территории Молдавии с населением около 2,4 млн человек подготовят примерно 2 тыс. избирательных участков. При этом на парламентских выборах 2021 года в Приднестровье функционировал 41 такой участок, а на президентских выборах 2024 года - уже 30 участков.

Молдавская оппозиция называет сокращение дискриминационным и связывает его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. Там также напомнили, что в прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр.