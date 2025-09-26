По словам профессора, спецпосланник президента США по Украине является "сторонником жесткой линии" и "представляет военно-промышленный комплекс"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс назвал "плохим знаком" и "безответственным" шагом присутствие спецпосланника президента США по Украине американского генерала Кита Келлога в зале Генеральной Ассамблеи ООН.

"В зале Генеральной Ассамблеи был, например, генерал Келлог. Если американский генерал находится в зале Генеральной Ассамблеи ООН и общается с различными делегациями, на мой взгляд, это плохой знак", - сказал Сакс ТАСС на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"По моему мнению, со стороны правительства США в любом случае безответственно выставлять военного в зале Генеральной Ассамблеи", - добавил он. По словам Сакса, Келлог является "сторонником жесткой линии" и "представляет военно-промышленный комплекс".

Президент США Дональд Трамп изначально назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США по России и Украине, но затем сузил его мандат, сделав его исключительно спецпредставителем по Украине. В этой роли Келлог ведет прямые контакты с Киевом. Переговоры с российскими официальными лицами ведет другой представитель Трампа - бизнесмен Стивен Уиткофф.