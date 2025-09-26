Нетаньяху с трибуны ООН обратился напрямую к заложникам в Газе

На границе с сектором по распоряжению израильского премьер-министра установлены громкоговорители, чтобы в Газе было слышно его выступление в организации

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, напрямую обратился со словами поддержки к израильским заложникам в секторе Газа.

"Наши отважные герои, к вам обращается премьер-министр Нетаньяху в прямом эфире из ООН. Мы не забывали вас ни на мгновение. Народ Израиля с вами. Мы не остановимся и не сложим руки, пока не вернем всех вас домой", - сказал он на иврите и на английском.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что на границе с сектором по распоряжению премьера установлены громкоговорители, чтобы в Газе было слышно его выступление в ООН.

Во время выступления Нетаньяху также сообщил, что "благодаря особым усилиям израильской разведки" его обращение транслируется не только через громкоговорители на границе с Газой, но и передается напрямую на телефоны остающихся в живых руководителей палестинского движения ХАМАС. К ним он обратился отдельно, потребовав немедленно сложить оружие и освободить всех заложников в обмен на жизнь и прекращение войны.