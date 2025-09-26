Сакс назвал европейских лидеров "поджигателями войны"

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета обеспокоен отсутствием дипломатического диалога между Европой и Россией

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал ведущих европейских политиков "поджигателями войны", выразив обеспокоенность отсутствием дипломатического диалога между Европой и Россией.

"Я, конечно, обеспокоен. Вся европейская русофобия и все это разжигание войны сейчас чрезвычайно опасны, и я бы хотел, чтобы между Европой и Россией была какая-то дипломатия. Это действительно важно. К сожалению, сейчас ее совсем нет", - сказал он ТАСС на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сакс назвал европейских лидеров, таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, "поджигателями войны". "Так что у них нет никого, кто занимался бы дипломатией, и у них нет дипломатии", - добавил он.

По его мнению, ситуация "очень опасная" из-за взаимных обвинений и подстрекательских заявлений. "Людям нужно разговаривать друг с другом, и это то, что я говорю европейцам каждый божий день. Они не слушают", - заключил Сакс.