Нетаньяху выступает в ООН с QR-кодом, ведущим на сайт о зверствах ХАМАС

Сайт доступен только за пределами Израиля, отметили в канцелярии премьера еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с трибуны ООН со специальным значком заложника с QR-кодом, ведущим на сайт, посвященный зверствам, совершенным радикальным движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Премьер-министр вышел на трибуну со специальным значком заложника с QR-кодом, ведущим на сайт о зверствах 7 октября, созданный специально для международной общественности", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что сайт доступен только за пределами Израиля.

Кроме того, Нетаньяху распорядился организовать в штаб-квартире ООН показ специального фильма о жестокости во время атаки на его страну радикалов из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщили в ведомстве премьера. Показ был организован незадолго до начала выступления главы израильского кабмина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В канцелярии Нетаньяху также заявили, что "в рамках информационной кампании в Нью-Йорке были размещены многочисленные гигантские рекламные щиты, в том числе напротив здания ООН". На них написано "помни 7 октября" на фоне флага Израиля, указали в ведомстве премьера. "Десятки грузовиков с аналогичными надписями курсируют по городу и останавливаются возле пропалестинских демонстраций", - добавили там.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.