Литву охватила цепная реакция отказов деятелей культуры сотрудничать с президентом

Демарши культурного сообщества связаны с недовольством назначением Игнотаса Адомавичюса на пост министра культуры

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Цепная реакция отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой или его патронажа охватила Литву. Некоторые организаторы культурных мероприятий объявили о нежелательности присутствия главы государства.

Демарши культурного сообщества связаны с недовольством назначением Игнотаса Адомавичюса на пост министра культуры. Чиновника считают некомпетентным в той сфере, администрировать которую его поставили в ходе распределения партиями правящей коалиции министерских портфелей. До сих пор он занимался бизнесом, в последнее время был директором макаронной фабрики.

Науседа поддержал кандидатуру Адомавичюса, а недовольному культурному сообществу порекомендовал помочь назначенному министру освоиться, дать ему время и шанс испытать себя.

Представители культурного сообщества провели несколько акций протеста, в том числе у президентского дворца, но услышаны не были. Тогда они стали отказываться от сотрудничества с офисом главы государства и министерством культуры.

Премиями министерства решил пренебречь Союз переводчиков Литвы. Популярный фестиваль европейского кино "Сканорама" заявил, что не нуждается в патронаже президента. В отставку подали члены Совета по литературе при Минкультуры. Ассоциация издателей Литвы объявила Науседу нежелательной персоной на популярной Вильнюсской книжной ярмарке следующего года. Организаторы архитектурного фестиваля Open House Vilnius сообщили, что исключают из своей программы посещение президентского дворца, зданий правительства и министерства культуры.

На этом фоне пресс-служба Науседы заявила о том, что президент в понедельник встретится для обсуждения ситуации с премьер-министром Ингой Ругинене. Возглавляемый ею кабинет министров с Адомавичюсом принес присягу 25 сентября.