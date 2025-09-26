По данным агентства, создание соответствующей системы уведомлений позволит странам объединения запретить въезд российским дипломатам, если они того пожелают

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Европейская служба внешних связей (EEAS), обеспечивающая сотрудничество Евросоюза со странами за пределами блока, предложила обязать российских дипломатов, долгосрочно откомандированных в страны сообщества, уведомлять о любых своих перемещениях внутри ЕС в качестве дополнения к 19-му пакету санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник внутри блока.

По его словам, создание соответствующей системы уведомлений "позволит странам-участницам запретить въезд [российским дипломатам], если они того пожелают". Агентство уточняет, что с прошлого года страны Балтии и Чехия настаивают на ограничении передвижения российских дипломатов.

Ранее портал EUObserver информировал, что послы ЕС в Комитете постоянных представителей начнут обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций 26 сентября.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом. Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран.