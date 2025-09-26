Патриотический блок обвинил правящую Партию действия и солидарности "в расколе страны и сознательном выталкивании Приднестровья" из состава республики

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии максимально затруднили участие в парламентских выборах 28 сентября жителям Приднестровья, чтобы обеспечить лучший результат на выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил оппозиционный Патриотический блок в связи с произошедшим накануне сокращением числа избирательных участков для приднестровцев.

25 сентября Центризбирком Молдавии перенес вглубь страны 4 из 12 избирательных участков, которые должны были обслуживать жителей Приднестровья на границе с непризнанной республикой.

"Эта мера не имеет ничего общего с демократией. Она направлена на то, чтобы сделать максимально трудным участие жителей Приднестровья в голосовании. Власть сознательно лишает десятки тысяч граждан их конституционного права голоса, чтобы искусственно снизить явку на левом берегу Днестра и обеспечить победу партии власти", - отмечается в нем. Оппозиция обвинила ПДС "в расколе страны и сознательном выталкивании Приднестровья" из состава Молдавии.

К парламентским выборам 28 сентября власти Молдавии подготовили примерно 2 тыс. избирательных участков. Для примерно 300 тыс. приднестровцев с молдавскими паспортами изначально было решено открыть 12 избирательных участков. После решения о переносе четырех из них жители непризнанной республики смогут проголосовать только на 8 участках. Между тем на парламентских выборах 2021 года для Приднестровья функционировал 41 такой участок, на президентских выборах 2024 года - уже 30 участков.

Наблюдатели связывают сокращение с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. В прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр. А на прошлой неделе власти Молдавии объявили о начале ремонта на шести мостах через Днестр.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.