Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" считает, что глупо помогать Украине, которая разрушает важнейшую энергетическую инфраструктуру Германии

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что глупо помогать Украине в случае ее причастности к диверсиям на "Северных потоках".

"Если верить Генпрокуратуре ФРГ, то как минимум установлено, что в теракте на "Северных потоках" было активно замешано украинское государство. Если это правда, то как же, собственно говоря, глупо должно быть то, что стране, которая разрушает нашу важнейшую энергетическую инфраструктуру, позволяют и дальше получать оружие и деньги в многомиллиардном размере?" - написала политик на своей странице в соцсети X. "И как может быть, что наши "избранники народа" действуют, как вассалы, и послушно соглашаются, когда Украина, возможно, в связке с США, добивается того, чтобы мы больше не могли получать выгодный трубный газ из России?" - отметила она.

Как считает Вагенкнехт "пришло самое время для прояснения [произошедшего] и выводов". "Правительству ФРГ следует немедленно добиваться того, чтобы мы и впредь получали природный газ по уцелевшей ветке "Северного потока", а также по возможности заняться восстановлением разрушенных ниток вместо того, чтобы продолжать покупать дорогой фрекинговый газ из США", - подчеркнула лидер BSW.

"Без значительного снижения цен на энергоносители деиндустриализацию Германии не остановить", - подытожила она.

О подрывах "Северных потоков"

Ровно три года назад - 26 сентября 2022 года - были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.