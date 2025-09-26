Президент Белоруссии отметил, что на столе есть хорошее предложение по Украине

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского успокоиться и остановиться, иначе киевские власти потеряют всю Украину.

Глава государства прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю. "Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - сказал Лукашенко.

По его словам, если украинцы не пойдут на это, то будет то, что было в начале специальной военной операции. "Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда [в 2022 году] надо было остановиться. Весь восток был бы украинским, кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину", - отметил белорусский лидер.