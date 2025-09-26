Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским

Как отметил белорусский лидер, ему есть, что сказать Владимиру Зеленскому

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским.

"Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО я говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.