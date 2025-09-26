По данным газеты, один из этих объектов расположен неподалеку от горы Коланг

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан в центральной части страны. С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

По версии газеты, строительство объекта, "предназначение которого по-прежнему неизвестно", ускорилось после ударов США по трем ядерным объектам Ирана. Один из этих объектов, в Натанзе, расположен неподалеку от горы Коланг, отмечает издание. WP поясняет, что работы там ведутся с 2020 года.

WP приводит данные, согласно которым иранское руководство ранее сообщало, что указанный объект может быть использован для производства центрифуг для обогащения урана. В то же время эксперты, оценки которых приводит газета, считают, что объект может быть использован непосредственно для обогащения урана или его хранения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.