Олег Озеров отметил, что "это хорошо известно всем людям, которые придерживаются объективной позиции"

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Посол РФ Олег Озеров отверг обвинения России со стороны действующего прозападного правительства Молдавии в попытках дестабилизации республики.

"Единственное, чем Россия здесь занималась, - это стабилизация обстановки и недопущение какого-либо рода дестабилизации. Это хорошо известно всем людям, которые придерживаются объективной позиции", - сказал Озеров в интервью информационному порталу "Первый в Молдове".

"Есть такое понятие - кредитная история. Так вот, кредитная история российской стороны в делах Республики Молдова состоит в том, что именно Россия остановила братоубийство в Приднестровье в начале 90-х. Именно она стабилизировала здесь обстановку и является гарантом и посредником приднестровскому регулированию. Поэтому говорить о том, что мы здесь что-то готовим, - это очередной оксюморон. Мы этого наслушались здесь, к сожалению, очень много", - отметил дипломат.

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Перед голосованием президент Молдавии Майи Санду и премьер-министр республики Дорин Речан утверждали о существовании угроз республике со стороны России и призвали голосовать за Партию действия и солидарности. Санду также пригрозила избирателям прекращением финансовой поддержки от Брюсселя и закрытием границ ЕС. Оппозиция обвинила власти в нагнетании истерии.

С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили введением режима ЧП и репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в социальных сетях.

Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяцев под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек. От выборов были отстранены ряд популярных политиков, которые критиковали власти за конфронтацию с Москвой и курс на выход из СНГ.