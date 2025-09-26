Президент республики отметил, что Минск пока не определился, где именно это будет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия намерена строить дополнительные атомные мощности, но пока окончательно не определилась, где именно. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Как заявил Лукашенко, Белоруссия будет строить третий блок БелАЭС или новую атомную станцию, если не возникнет непреодолимых обстоятельств. "Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - сказал он.