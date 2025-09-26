При этом президент США заверил, что не существует никакого перечня политических противников, с которыми он стремится свести счеты

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил, что обвинения будут предъявлены и другим некоторым его политическим оппонентам, а не только бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми.

"Будут и другие", - дважды сказал американский лидер, комментируя предъявление обвинений Коми в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Нью-Йорк на турнир по гольфу в качестве зрителя.

При этом Трамп заверил, что не существует никакого перечня политических противников, с которыми он стремится свести счеты. "Речь не идет о списке. Но, думаю, будут и другие", - заявил глава вашингтонской администрации. "Дело в правосудии, а не в мести", - утверждал Трамп. По оценке хозяина Белого дома, Коми и некоторые другие отставные и действующие американские госслужащие высокого ранга в свое время "использовали как оружие Министерство юстиции [США]" против него, пользуясь практически любыми предлогами. А Коми был "пойман на том, что лгал Конгрессу" США под присягой, заявил президент.

Официальные обвинения в даче под присягой ложных показаний законодательной ветви власти США, а также создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены Коми 25 сентября. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. В конце августа республиканец Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.