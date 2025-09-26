В то же время Себастьен Лекорню отказался выразить свое мнение по поводу необходимости пересмотреть законодательство, позволяющее судам назначать немедленное исполнение наказания еще до апелляции

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поддержал бывшего президента республики Николя Саркози, которого 25 сентября парижский суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

"Я по-дружески отношусь к нему и его семье. Я не забываю того, что он сделал для нашей страны", - сказал глава кабмина в интервью газете Le Parisien.

В то же время Лекорню отказался выразить свое мнение по поводу необходимости пересмотреть законодательство, позволяющее судам назначать немедленное исполнение наказания еще до апелляции. "Я не буду комментировать решение суда и никогда не стану сомневаться в действиях судебной власти. Это один из основополагающих принципов правового государства", - указал премьер.

Вместе с тем он не исключил, что парламент может внести изменения в действующее законодательство. "Если закон вызывает дискуссии, то именно парламенту надлежит рассматривать этот вопрос", - отметил Лекорню.