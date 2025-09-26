Еврокомиссар по обороне и космосу провел консультации с министрами обороны нескольких стран Евросоюза с участием главы военного ведомства Украины Дениса Шмыгаля

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Украина готова принять участие в европейском проекте по строительству так называемой стены дронов. Об этом, как сообщило агентство BNS, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он провел консультации с министрами обороны ряда стран Евросоюза с участием главы военного ведомства Украины Дениса Шмыгаля. "Украинский министр отметил, что его страна, накопившая ценный опыт по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, готова участвовать в проекте "Стена дронов", - приводит агентство слова Кубилюса.

Проект "Стена дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывания вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

Как утверждал Кубилюс, участники консультаций заявили о том, что "Стена дронов" является неотложным приоритетным проектом. "Для того чтобы он был как можно быстрее воплощен в жизнь, мы без промедлений приступим к решению политических, технических, финансовых вызовов и мобилизации промышленных ресурсов", - сказал еврокомиссар.