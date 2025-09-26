МИД Белоруссии: размещение "Орешника" не означает бездумную гонку вооружений

Это сугубо оборонительный подход, подчеркнул Максим Рыженков

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" не означает бездумную гонку вооружений, это сугубо оборонительный подход. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

"Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе - в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность", - цитирует главу ведомства агентство БелТА.

В этих же целях, как отметил министр, на территории Белоруссии будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Так, подписанный в прошлом году Минском и Москвой Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное. "Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил Рыженков.

Он напомнил, что в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, в том числе Белоруссии, были даны гарантии воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения. "Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны", - констатировал глава МИД республики.