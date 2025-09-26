Глава МИД Ирака подтвердил, что вывод войск США из страны завершится в 2026 году

Фуад Хусейн отметил, что процесс "зависит от договоренности, достигнутой между иракским правительством и американской администрацией"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн подтвердил, что процесс вывода войск США из республики должен завершиться в 2026 году.

"Этот процесс зависит от договоренности, достигнутой между иракским правительством и американской администрацией. Так что шаг за шагом они выводят войска, и я думаю, что окончательная дата вывода приходится на следующий год", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

18 сентября премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани заявил, что власти Ирака в состоянии обеспечивать стабильность в стране и защищать собственную территорию без помощи западной коалиции под эгидой США. По его словам, у США "не осталось причин" для размещения воинского контингента в республике, поскольку активная фаза борьбы с террористами "Исламского государства" (ИГ; запрещена в РФ и признана террористической ) завершена.

В июле ас-Судани заявил, что международная коалиция выполнит задачи и завершит свою миссию в Ираке в сентябре 2026 года. Глава правительства отметил, что иракские власти ведут переговоры со странами, входящими в коалицию, для "перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности". 5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из республики всех иностранных сил. В марте 2021 года иракские власти заявили, что численность американских войск в республике не превышает 2,5 тыс. человек. 22 декабря 2021 года Генштаб Вооруженных сил Ирака сообщил, что международная коалиция завершила операцию по выводу своих войск с территории страны, но сохранила присутствие на уровне военных советников.

В 2014 году Вашингтон создал коалицию для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии и начал операцию "Непоколебимая решимость". В активный период ее проведения в 2014-2019 годах авиация коалиции нанесла порядка 35 тыс. ударов по военной инфраструктуре ИГ. Кроме того, ракетные атаки совершались с американских авианосцев, находившихся в Средиземном море.