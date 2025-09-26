По данным портала, это была единственная оружейная система в списке, которую президент США отказался продавать

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ответил в свое время отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. Об этом сообщил портал Axios.

В материале отмечается, что, согласно источнику, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В ней, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорится, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Дальность полета ракеты составляет 2,5 тыс. км, она может нести до 450 кг взрывчатки. Вооружения такой дальности США до сих пор Украине не передавали. Стоимость одной ракеты составляет около $2 млн.

В Белом доме не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать упомянутые публикации The Telegraph и Axios, уточнить, действительно ли американская администрация рассматривает этот запрос Зеленского.