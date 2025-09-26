ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию "Великая Молдова"

Причиной стали подозрения в незаконном финансировании

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранила от запланированных на 28 сентября парламентских выборов оппозиционную партию "Великая Молдова" во главе с Викторией Фуртунэ.

"Исключить позицию №5 (партия "Великая Молдова" - прим. ТАСС) из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 "О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года" <...>. Аннулируется список кандидатов в депутаты от партии "Великая Молдова", - зачитал постановление зампредседателя ЦИК Павел Постика. Постановление было одобрено большинство голосов членов ЦИК, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Фуртунэ назвала обвинения "необоснованными" и планирует оспорить их в Апелляционной палате. "Вы нарушили наше право на защиту, поскольку не дали нам возможности ознакомиться с материалами дела, которые представили всего за полчаса до заседания, и идете по тому же самому прецеденту, как при первой попытке снятия с выборов", - сказала она. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности.

В августе ЦИК уже пытался отстранить эту партию от выборов, однако "Великая Молдова" смогла оспорить это решение в Высшей судебной палате. В пятницу по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом этого года в закон о партиях были внесены поправки.