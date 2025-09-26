Нэйтан Гилл сообщил, что делал заявления в политических интересах Олега Волошина в обмен на денежное вознаграждение

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший член Европарламента (2014-2020) Нэйтан Гилл дал признательные показания по делу о получении взяток от экс-депутата Верховной рады (2019-2023) Олега Волошина. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, распространенном по итогам заседания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

52-летний Гилл, избранный в Европарламент от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, которые касались периода с января 2018 года по февраль 2020 года. Он указал, что делал заявления в политических интересах Волошина в обмен на денежное вознаграждение. Приговор будет оглашен 21 ноября.

Гилл был лидером валлийского отделения UKIP, которая выступала за выход Великобритании из Евросоюза, с 2014 года по 2016 год. В период с марта по май 2021 года он возглавлял отделение правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе. В январе Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинения в получении взяток. По версии Скотленд-Ярда, Волошин использовал Гилла, чтобы "продвигать нарративы, которые имели бы положительный эффект для интересов России".

Волошин представлял в Верховной раде партию "Оппозиционная платформа - за жизнь". В 2023 году на Украине ему были предъявлены обвинения в государственной измене. Политик, уехавший из страны, называл выдвинутые обвинения политическим заказом украинских властей. В марте 2022 года он был внесен в санкционный список Великобритании.