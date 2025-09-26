По данным газеты, некоторые военачальники "готовятся к возможным увольнениям и понижениям" в звании

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет назначил на 30 сентября встречу с сотнями американских генералов и адмиралов, чтобы поговорить с ними о "боевом духе". Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, глава Пентагона на встрече в Куантико (штат Вирджиния) собирается "выступить с короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу", ее длительность составит "менее часа". При этом некоторые военачальники "готовятся к возможным увольнениям и понижениям" в звании.

Газета подчеркивает, что это будет первая из трех готовящихся встреч Хегсета с военным руководством США, на которых он собирается выступить с "короткими лекциями". На второй встрече речь пойдет о военно-промышленной базе, а третья лекция, которая, как ожидается, состоится в Калифорнии в декабре текущего года, будет посвящена вопросам сдерживания.

Ранее The Washington Post сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу в Куантико 30 сентября. Как уточняли источники издания, даже ключевые генералы и их помощники не знают, какова причина встречи. Она состоится на базе Корпуса морской пехоты США. По оценке издания, такой приказ Хегсета, отданный ранее на этой неделе, является "чрезвычайно необычным".

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями. Эллиот, который тоже, по сути, ушел не по собственной воле, предположил, что Хегсет едва ли надолго задержится на посту. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сведения о том, что Хегсету уже якобы ищут замену, ложными.