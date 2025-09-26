Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

Шахбаз Шариф также отметил, что Исламабад "готов к комплексному, всеобъемлющему и ориентированному на результат диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию пакистано-индийского конфликта помогли предотвратить полномасштабную войну в Южной Азии. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы выражаем ему [Трампу] и его команде глубокую признательность за их активную роль в достижении прекращения огня. Усилия президента Трампа по установлению мира помогли предотвратить <…> войну в Южной Азии. Если бы он не вмешался своевременно и решительно, последствия полномасштабной войны были бы катастрофическими", - сказал Шариф.

Премьер Пакистана также подчеркнул, что Исламабад "готов к комплексному, всеобъемлющему и ориентированному на результат диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам".

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращения огня и рассмотрении возможности сокращения численности войск на границе.