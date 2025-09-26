Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства беспилотниками Венгрии для разведки промышленного потенциала в приграничных районах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским военным "реагировать соответственно" на якобы венгерские беспилотники, нарушающие воздушное пространство Украины.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах, после чего Зеленский поручил проверить "все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Зеленский "сошел с ума от антивенгерских настроений". Позднее отвечая на слова Сийярто, МИД Украины обвинил венгерские власти в лицемерии и моральной деградации.

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.