Канцлер ФРГ привел в пример диверсии, попытки вывести из строя дата-центры и кибератаки

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что больше нельзя говорить о мире в Германии.

"Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире", - заявил он в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета. "Ежедневные диверсии. Попытка вывести из строя дата-центры. Кибератаки", - сказал Мерц. Конкретики он не привел.

"Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам", - утверждал канцлер.