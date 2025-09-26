Китай в ООН призвал выбрать диалог, а не санкции по иранской сделке

Ситуация "находится на грани коллапса" в случае восстановления санкций, отметил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной оргнаизации Гэн Шуан

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал членов Совета Безопасности выбрать путь диалога и переговоров вместо раскола и конфронтации для сохранения иранской ядерной сделки.

"Давайте выберем техническое продление, а не возобновление санкций, диалог и переговоры, а не раскол и конфронтацию, ослабление ситуации, а не обострение напряженности", - сказал он на заседании СБ ООН в преддверии голосования по представленному совместно с Россией проекту резолюции по вопросу продления на 6 месяцев резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Дипломат подчеркнул, что ситуация "находится на грани коллапса" в случае восстановления санкций. Он отметил, что Иран продемонстрировал "искренность" во взаимодействии с "евротройкой" и готовность к переговорам с США, поэтому "дипломатические средства еще не исчерпаны".