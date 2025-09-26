СБ ООН не принял проект резолюции РФ и КНР о продлении иранской ядерной сделки

За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил предложенной Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания, а Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия проекта резолюции СБ ООН необходимо, чтобы ее поддержали девять членов Совбеза и при этом никто из "пятерки" постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) не выступил против.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза, включая Великобританию, США и Францию, две страны воздержались.