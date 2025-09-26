В заявлении подчеркивается, что организация продолжает работать на юге и в центральной части анклава

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) вынуждена приостановить деятельность в городе Газа на фоне усиливающихся атак Израиля в этом районе. Об этом говорится в заявлении организации.

Согласно документу, продолжающиеся авиаудары и опасная близость танков к медицинским учреждениям организации "создали неприемлемый уровень риска" для сотрудников "Врачей без границ". "У нас не осталось другого выбора, кроме как прекратить нашу деятельность, поскольку наши клиники окружены израильскими войсками", - указали в организации.

Там отметили, что большое количество жителей города бежало на юг анклава после израильских приказов об эвакуации. Однако "в городе Газа все еще остаются сотни тысяч человек, которые не могут уехать и не имеют другого выбора, кроме как остаться", добавили "Врачи без границ". В заявлении подчеркивается, что организация продолжает работу на юге и в центральной части анклава.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.