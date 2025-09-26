СБ ранее не смог принять резолюцию РФ и КНР о продлении иранской ядерной сделки

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступила с утверждением, что санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели после того, как Совет Безопасности не смог принять резолюцию РФ и КНР о продлении иранской ядерной сделки.

"На прошлой неделе Совет выполнил необходимые шаги в рамках процесса восстановления санкций, предусмотренного резолюцией 2231, поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия. Все государства-члены обязаны в полной мере соблюдать эти санкции, как того требует Устав ООН", - утверждает дипломат.

Между тем в конце августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение "евротройки" запустить механизм восстановления санкций в отношении Ирана не обладает юридической силой, так как страны Европы не выполняли добросовестно положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.