Al Hadath: план Трампа по Газе предполагает гарантии США

По данным телеканала, Вашингтон возьмет на себя "обязательство не допустить аннексию Израилем Западного берега"

ТУНИС, 26 сентября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по достижению перемирия в палестинском секторе Газа предполагает гарантии Вашингтона не допустить аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ.

По информации канала, в соответствии с планом, США возьмут на себя "обязательство не допустить аннексию Израилем Западного берега". Инициатива Трампа подразумевает "немедленное прекращение огня в секторе Газа", "освобождение всех израильских заложников" и "тысяч палестинских заключенных, включая 100-200 человек, приговоренных к пожизненным срокам".

Условием реализации плана является "прекращение правления [палестинского радикального движения] ХАМАС" в анклаве. Согласно предложению американского лидера, для управления Газой должен быть создан комитет, который сформирует Палестинская национальная администрация. По данным Al Hadath, план Трампа предполагает "постепенный вывод сил Израиля из сектора Газа в соответствии с графиком", а также "создание коридора безопасности шириной 500-1000 м" вокруг анклава.

23 сентября Трамп встретился с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии, обсудив перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным британской газеты Financial Times, президент США изложил новый план урегулирования. Он предусматривает размещение международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, в анклаве после завершения конфликта. План включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

Как отмечают источники издания, участники встречи положительно восприняли предложения США, однако указали на необходимость большего вовлечения Палестинской национальной администрации в процессы, связанные с послевоенным управлением Газой.