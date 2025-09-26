По данным агентства, президент Венесуэлы передал соответствующее предложение в сентябре через посланника американского лидера по особым поручениям Ричарда Гренелла

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу сотрудничать для определения местоположения и поимки главарей наркокартеля Tren de Aragua. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

"Мадуро сказал, что может помочь найти самых разыскиваемых главарей действующей в нескольких странах Америки венесуэльской банды Tren de Aragua, которые стали приоритетом для Трампа, сообщили источники", - говорится в статье.

По данным агентства, Мадуро передал соответствующее предложение в сентябре через посланника президента США по особым поручениям Ричарда Гренелла. Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что американская администрация считает Мадуро и его правительство нелегитимными, поэтому никаких переговоров, которые могут быть полезными венесуэльской стороне, в настоящее время не ведется.

Венесуэльский лидер неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.