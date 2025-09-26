Министры иностранных дел обсудили двусторонние связи, конфликт на Украине и события на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что провел полезную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой они обсудили двусторонние связи, конфликт на Украине и события на Ближнем Востоке.

"Хорошая беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - написал Джайшанкар на своей странице в Х.

По его словам, состоялась "полезная дискуссия о двусторонних связях, конфликте на Украине и событиях на Ближнем Востоке".