По словам премьера, Греция поддерживает стратегическое партнерство с еврейским государством, но это не мешает ей говорить открыто и честно

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Никакая военная цель Израиля не может оправдать гибель тысяч детей, насильственное перемещение более миллиона палестинцев из сектора Газа и гуманитарный кризис, который переживают палестинцы. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Греция с первого дня после чудовищных нападений 7 октября 2023 года поддержала право Израиля на самооборону против террористической организации, которая отрицает право Израиля на существование, - сказал Мицотакис. - Мы призывали к немедленному освобождению всех заложников и прекращению огня. Но в то же время мы ясно дали понять, что никакая военная цель, какой бы важной она ни была, не может оправдать гибель тысяч детей, насильственное перемещение более миллиона палестинцев из сектора Газа и гуманитарный кризис, который переживают палестинцы".

По словам премьера, Греция поддерживает стратегическое партнерство с Израилем, но это не мешает ей говорить открыто и честно. "Продолжение этой политики в конечном итоге нанесет ущерб собственным интересам Израиля и приведет к снижению международной поддержки. И я хочу обратить внимание всех моих израильских друзей на то, что они рискуют оттолкнуть своих оставшихся союзников, если продолжат идти по пути, который подрывает перспективу решения [на основе сосуществования] двух государств", - сказал глава правительства.

Мицотакис подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать решение о сосуществовании двух государств, которое включает в себя видение независимого, демократического и жизнеспособного палестинского государства, строящего свое будущее в мире и безопасности бок о бок с государством Израиль. "Но мы должны четко понимать, какой план действий приведет к достижению этой труднодостижимой цели", - сказал премьер.

На Западном берегу реки Иордан

Он также указал, что "действия Израиля на Западном берегу реки Иордан грозят создать необратимые последствия на местности". "Необходимо немедленно прекратить кровопролитие и обеспечить распределение гуманитарной помощи в Газе на устойчивой основе и в больших масштабах. Греция по-прежнему привержена сотрудничеству со всеми партнерами в рамках плана действий для достижения этой цели и возобновления мирного процесса, который даст надежду региону, пережившему столько страданий", - подчеркнул Мицотакис.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 167 тыс. получили ранения, еще около 450 местных жителей, в том числе не менее 150 детей, умерли от голода.