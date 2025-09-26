Верховный лидер Ирана отметил, что Вашингтон постоянно угрожает военным вмешательством

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о невозможности ведения переговоров с США, так как они постоянно нарушают все договоренности и угрожают военным вмешательством.

"Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. <...> С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение", - написал он на своей странице в X.

По словам Хаменеи, США могут еще раз подвергнуть бомбардировке иранские ядерные объекты или устроить покушение на иранских высокопоставленных военнослужащих, если у Вашингтона появится такая возможность.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 25 сентября иранский лидер заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики, так как переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - "это диктат, а не диалог".