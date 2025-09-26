Пезешкиан: Иран готов к инспекциям при соблюдении международных прав

Президент страны отметил, что США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Иран готов к проведению инспекций на своих ядерных объектах в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при неукоснительном соблюдении его международных прав. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "После этого европейцы и различные компании, которые пришли, заключили договоренности и подписали соглашения о сотрудничестве с нами, вынуждены были покинуть Иран и не выполнили ни один из заключенных контрактов", - подчеркнул Пезешкиан.

"Наши эксперты, возможно, за рамками обычных соглашений продолжили свою деятельность. Мы неоднократно заявляли и продолжим заявлять, что готовы немедленно предоставить все необходимое для инспекций, но при условии, что наши международные права в рамках ДНЯО, действующего под эгидой МАГАТЭ, будут соблюдены", - подчеркнул президент Ирана.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после атак Израиля и США из-за отсутствия осуждения ударов со стороны МАГАТЭ. Как пояснил глава МИД Ирана Аббас Арагчи после подписания документа, он не подразумевает возобновление доступа инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. Он добавил, что любое решение о возможности инспекций принимает Высший совет национальной безопасности страны.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.