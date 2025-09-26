В Молдавии завершилась избирательная кампания перед выборами в парламент

В 2025 году накал борьбы усилился из-за падения рейтинга контролирующей парламент и правительство прозападной Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. День тишины наступил в Молдавии перед парламентскими выборами 28 сентября. Ровно в полночь вступил в силу запрет на проведение любой агитации, включая рекламные ролики на телевидении, публикации в печатных и электронных СМИ, а также встречи с избирателями и другие предвыборные мероприятия.

Мобилизация электората

В 2025 году накал борьбы перед выборами усилился из-за падения рейтинга контролирующей парламент и правительство прозападной Партии действия и солидарности (ПДС). Как свидетельствуют опросы общественного мнения, она может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим.

Оказавшись перед угрозой потерять парламентское большинство, президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан заявляли о существовании угрозы со стороны России и предупреждали о рисках дестабилизации в стране. На этой неделе Санду заявила в видеообращении к гражданам, что "страна в опасности" и может быть вовлечена в вооруженный конфликт. Она также упомянула о прекращении финансовой помощи и закрытии границ со стороны ЕС в случае поражения ПДС на выборах. Речан заявлял, что Россия якобы хочет разместить в Приднестровье 10 тыс. военных.

Власти Молдавии также усилили давление на оппозицию. Санду обвинила оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты оппозиционный блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах и "Великая Молдова" во главе с бывшим прокурором Викторией Фуртунэ, которые критиковали Санду и ее правительство. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек.

Наблюдатели

"Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, в таких, которые длительное время считались образцами демократии, в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать <…> Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила", - сказал посол России в Кишиневе Олег Озеров в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он также отверг заявления властей Молдавии о якобы вмешательстве в выборы России. "Фантазии людей, которые выдвигали эти обвинения, не было конца. <…> И 10 тыс. военных с дипломатическими паспортами. Вмешательство здесь было и с украинской стороны, якобы Россия хочет превратить Молдову в Ливан. Более фантастических изобретений я, честно говоря, никогда не слышал", - пояснил дипломат.

К этим выборам власти Молдавии не допустили наблюдателей из ряда стран, в том числе из России. По мнению Озерова, это решение поставило под сомнение прозрачность голосования.

"Санду и ее правительство действуют, как бандиты, за день до голосования снимая с выборов оппозиционные партии через подконтрольную им ЦИК", - сказал в беседе с корр. ТАСС руководитель оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, сторонники которого провели в пятницу протест у здания Центральной избирательной комиссии.

Диаспора

Додон обвинил власти в манипуляциях с помощью искусственного сокращения избирательных участков в территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличения в других местах. По его словам, исход выборов во многом будет решаться на избирательных участках в западных странах, куда отправлено почти треть всех избирательных бюллетеней. Он напомнил о прошлогодних выборах президента, которые Санду проиграла внутри страны. Переизбраться на второй срок ей удалось за счет голосов молдавских трудовых мигрантов.

Тогда лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов и референдума на зарубежных участках и высказались против внесения его итогов в конституцию. В этом году оппозиция планирует усилить наблюдение за процессом голосования на участках за рубежом.

Для голосования внутри страны будет отпечатано около 2,7 млн бюллетеней. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году, откроется лишь два участка в посольстве страны в Москве, где смогут проголосовать не более 10 тыс. человек. Также власти решили почти втрое сократить число участков для жителей Приднестровья.

Додон выразил сожаление, что давление на оппозицию поддержали западные партнеры Санду. Перед выборами Кишинев с визитами посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, а также президенты Франции и Румынии Эмманюэль Макрон и Никушор Дан, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие европейские чиновники, которые открыто призвали поддержать партию Санду. Санкции против оппозиционных политиков с подачи Кишинева ввели ЕС и Канада, Польша, Румыния другие страны.