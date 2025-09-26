Гросси надеется, что Трамп поддержит его стремление стать генсеком ООН

По мнению главы МАГАТЭ, следующим генеральным секретарем должен стать выходец из Латинской Америки

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется, что президент США Дональд Трамп поддержит его как кандидата на пост генерального секретаря ООН.

"Он скажет это в свое время, но я на это надеюсь", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего радиостанции Mitre о том, поддерживает ли Трамп его кандидатуру.

По мнению Гросси, следующим генеральным секретарем должен стать выходец из Латинской Америки. "Наш континент, несмотря на свои различия и порой необъяснимые странности, по сути своей является континентом мира и единства. И пришло время. За 80 лет истории ООН из нашего региона был только один генсек", - добавил глава МАГАТЭ.

Мандат действующего главы ООН Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года.