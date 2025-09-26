Премьер Мали: украинский режим поставляет беспилотники террористам

Абдулайе Маига сообщил о взаимосвязанности боевых действий на Украине и активности террористов в Сахеле

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Украина является одним из поставщиков беспилотников террористам в различных частях мира. Об этом заявил председатель переходного правительства Мали Абдулайе Маига на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Боевые действия на Украине и активность террористов в Сахеле взаимосвязаны, - сказал он, напомнив, что летом 2024 года террористы провели на севере Мали атаку на правительственные войска. - Власти Мали осудили в ООН это нападение, а также поведение украинских официальных лиц, которые публично заявили о своем участии в этой террористической атаке. Прошел год, и ситуация ухудшилась. Украинский режим стал одним из поставщиков беспилотников-камикадзе террористическим группам по всему миру. Поэтому западные государства должны прекратить поставки оружия Украине. В противном случае они рискуют способствовать распространению международного терроризма".

Маига сообщил, что против Конфедерации государств Сахеля, которая объединяет Буркина-Фасо, Мали и Нигер, ведется гибридная война. "Мы находимся на передовом фланге борьбы с терроризмом, - сказал он. - Страны Конфедерации совместно работают и борются с врагами, чтобы остановить распространение террористической угрозы на другие страны Африки и мира".

4 августа 2024 года правительство переходного периода Мали объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно оказания Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля 2024 года на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих. Несколько дней спустя дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер.

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля с целью создания африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики. В июле 2024 года три страны объявили об объединении в Конфедерацию государств Сахеля для реализации углубленного сотрудничества и интеграции.