Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы в ближайшие несколько недель. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.