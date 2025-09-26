Лидер КНДР отметил, что ядерное оружие является гарантией безопасности и суверенитета страны

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие сил сдерживания и ядерного потенциала КНДР - первоочередная задача, выполнение которой необходимо для обеспечения безопасности страны. Такую уверенность, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выразил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с научно-техническими работниками ядерной области страны.

"Он твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является первоочередной задачей с точки зрения обеспечения безопасности республики, самым верным выбором для настоящего и будущего государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР должна "непрерывно ковать и обновлять ядерный щит и меч, позволяющие надежно гарантировать" безопасность суверенитета, интересы и право КНДР на развитие. Он также пообещал, что для этого правительство страны будет в первоочередном порядке предоставлять ядерной области все возможности и условия для последовательного развития.