В администрации президента США считают, что действующее законодательство необоснованно предоставляет привилегии "сотням тысяч неправомочных лиц"

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд рассмотреть конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Решения суда низшей инстанции признали недействительной политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации, что подрывает нашу безопасность на границе", - приводит телеканал выдержки из переданной в Верховный суд апелляции.

"Эти решения без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц", - указывается в материалах.

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после инаугурации 20 января. Этот указ преподносился как "восстановление смысла и значения американского гражданства". Он запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в США на незаконных основаниях.