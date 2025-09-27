Глава новозеландского МИД уточнил, что Веллингтон остается "убежденным сторонником решения о создании двух государств и защитником права палестинцев на самоопределение"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Новая Зеландия не признает Государство Палестина из-за продолжающегося военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он заявил, что в условиях продолжающегося военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, фактически управляющим сектором Газа, "остается слишком много вопросов о будущем Государства Палестина, так что у Новой Зеландии нет разумных причин чтобы признать его в настоящее время". "В текущих обстоятельствах это может сделать позиции противников еще более непримиримыми, <…> но мы признаем палестинское государство, когда придет время", - указал Питерс.

При этом глава новозеландского МИД подчеркнул, что Веллингтон остается "убежденным сторонником решения о создании двух государств и защитником права палестинцев на самоопределение". "Сейчас необходимы диалог, дипломатия и уверенное лидерство, а не дальнейшие конфликты и экстремизм", - отметил он, пообещав, что правительство его страны продолжит поддерживать палестинский народ и способствовать созданию палестинского государства в будущем.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.