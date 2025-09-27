Брюссельские лидеры в ходе визитов в Кишинев открыто поддерживали правящую Партию действия и солидарности президента Майи Санду, поделился лидер Патриотического блока Игорь Додон

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам в парламент Молдавии отмечена беспрецедентным вмешательством со стороны ЕС, при этом Брюссель проигнорировал нарушения демократических норм со стороны властей республики. Об этом заявил ТАСС в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Кампания по выборам парламента Молдавии отмечена беспрецедентным вмешательством со стороны ЕС. Европейские лидеры в ходе визитов в Кишинев открыто поддерживали правящую Партию действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду, прибегали к прямому шантажу, угрожая закрыть выделение кредитов и грантов в случае ее проигрыша. Брюссель никак не реагировал на чудовищные нарушения демократических норм со стороны власти - запреты СМИ, снятие с предвыборной гонки оппозиционных партий, аресты их лидеров, тысячи обысков, которые провела у оппонентов по указанию властей полиция, и другие прецеденты", - сказал он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. В России по-прежнему будут функционировать два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.