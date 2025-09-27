Министр Пинто: Венесуэла и Россия подтвердили стратегический союз двух стран

Москва и Каракас провели анализ текущей геополитической обстановки в мире, сообщил глава МИД Боливарианской Республики

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия подтвердили прочность стратегического союза двух стран в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

"На встрече с министром иностранных дел [РФ] Сергеем Лавровым мы подтвердили прочный стратегический союз между Россией и Венесуэлой", - написал Хиль Пинто. Он отметил, что был проведен анализ текущей глобальной геополитической обстановки, стороны также выразили неприятие "необоснованного развертывания Военно-морских сил США в Карибском море, которое ставит под угрозу весь данный регион".

Стороны подчеркнули приверженность "принципам многополярности и неукоснительному соблюдению положений Устава ООН" в международных отношениях, подчеркнул министр.