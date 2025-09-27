Додон обвинил власти Молдавии в произволе во время предвыборной кампании

Каждый день был отмечен беспределом полиции по отношению к оппозиционным партиям, сообщил лидер Патриотического блока Игорь Додон

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии во время избирательной кампании по выборам в парламент задействовали административный ресурс, также кампания запомнится произволом полиции и полной монополией власти над СМИ. Об этом заявил ТАСС в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Кампания получилась самой грязной в истории страны. Власти, в нарушение закона, задействовали административный ресурс. Каждый день был отмечен беспределом полиции по отношению к оппозиционным партиям - сотни тысяч обысков, маски-шоу, аресты. Такого не было ни в одной избирательной кампании. Полная монополия власти над СМИ. Политизированный ЦИК, который выполнял указания властей", - сказал он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. В России по-прежнему будут функционировать два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.