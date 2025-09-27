Yonhap: в Южной Корее попросили Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний

В то же время глава МИД республики Чо Хён призвал Москву остановить военное сотрудничество с КНДР

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил Москву создать "благоприятные условия для работы южнокорейских компаний", сохраняющих присутствие в России. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Встреча Чо Хёна и Сергея Лаврова состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чо Хён рассказал о взглядах нынешней администрации на проблему Корейского полуострова и заявил, что Республика Корея стремится к миру и стабильности с помощью укрепления доверия и снижения напряженности. В то же время Чо Хён призвал Москву остановить военное сотрудничество с КНДР. Лавров в свою очередь указал на "провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников".

19 сентября на встрече с журналистами Чо Хён рассказал, что планирует довести до России обеспокоенность Республики Корея из-за взаимодействия РФ и КНДР, в том числе используя возможность для встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Чо Хён также попросил "с вниманием отнестись к интересам южнокорейских граждан в России" и попросил "создать благоприятные условия для стабильной работы" компаний из Республики Корея. Стороны договорились поддерживать связь.

Агентство называет эту встречу "первыми официальными двусторонними переговорами" между главами МИД РФ и Республики Корея с начала специальной военной операции. В июле 2024 года министры иностранных дел двух государств встретились на полях мероприятий АСЕАН, но формат переговоров "не был официальным".

Агентство предполагает, что администрация нового президента Ли Чжэ Мёна действует в рамках своей концепции поддержания стабильных отношений с РФ, к тому же внешняя политика США Дональда Трампа способствует таким контактам.