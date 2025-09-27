В ведомстве обвинили Густаво Петро в призывах к насилию во время его выступления в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США заявил об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в призывах к насилию во время публичного выступления на улице Нью-Йорка.

"Сегодня президент Колумбии вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий", - говорится в публикации Госдепа США в X.

24 сентября Петро, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал открыть судебное разбирательство против американских чиновников и президента США Дональда Трампа за атаки на лодки в Карибском море.