Додон заявил о давлении на Приднестровье перед выборами в Молдавии

Для голосования 275 тысяч жителей с правом голоса выделено всего 24 тысячи бюллетеней, заявил в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии в ходе предвыборной кампании усилили давление на жителей непризнанного Приднестровья, чтобы ограничить участие проживающих там молдавских граждан в выборах. Об этом заявил ТАСС в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Власти в ходе избирательной кампании усилили давление на Приднестровье, чтобы ограничить участие проживающих там молдавских граждан в выборах. Для этого почти втрое сокращено количество участков для них. Часть участков переведена в Кишинев и другие отдаленные районы, чтобы затруднить приезд избирателей. Для голосования 275 тысяч жителей Приднестровья с правом голоса выделено всего 24 тысячи бюллетеней", - сказал он.